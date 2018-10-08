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«Бам, бум! Двоечку дал»: Брат Хабиба подрался с Макгрегором
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«Бам, бум! Двоечку дал»: Брат Хабиба подрался с Макгрегором 

Рамблер 3 часа назад
Брат российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова показал последствия потасовки с Конором Макгрегором.
На видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом «Гнусавый ММА», Абубакар Нурмагомедов продемонстрировал небольшое рассечение и крупную гематому под правым глазом. По его словам, когда он залез на сетку, Макгрегор ударил его.
«Но я тоже (в долгу. — Прим. ред.) не остался. Бам-бум! Двоечку дал», — рассказал он.
При этом Абубакар Нурмагомедов подчеркнул, что не ограничился бы «двоечкой», если бы не папаха, которая все это время была в его левой руке.
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт
В воскресенье Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, удушающим приемом победив Конора Макгрегора. По окончании поединка россиянин и члены его команды, в том числе Абубакар Нурмагомедов, приняли участие в массовой драке с представителями ирландца.
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