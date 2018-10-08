«Бам, бум! Двоечку дал»: Брат Хабиба подрался с Макгрегором

На видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом «Гнусавый ММА», Абубакар Нурмагомедов продемонстрировал небольшое рассечение и крупную гематому под правым глазом. По его словам, когда он залез на сетку, Макгрегор ударил его.

«Но я тоже (в долгу. — Прим. ред.) не остался. Бам-бум! Двоечку дал», — рассказал он.

При этом Абубакар Нурмагомедов подчеркнул, что не ограничился бы «двоечкой», если бы не папаха, которая все это время была в его левой руке.

В воскресенье Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе, удушающим приемом победив Конора Макгрегора. По окончании поединка россиянин и члены его команды, в том числе Абубакар Нурмагомедов, приняли участие в массовой драке с представителями ирландца.