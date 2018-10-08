Кириленко и Ковальчук засняли драку Нурмагомедова

«Кусочек запрещёнки по итогам боя», — подписал видео в Instagram Кириленко.

Ранее News.ru сообщал о том, что Нурмагомедов заставил сдаться Макгрегора, применив удушающий приём в четвёртом раунде. Сразу после этого завязалась потасовка, в которой российский чемпион UFC принял непосредственное участие.