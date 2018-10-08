Кириленко и Ковальчук засняли драку Нурмагомедова 

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко побывал на титульном бою между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. 37-летний экс-баскетболист сборной России даже заснял драку после боя.
«Кусочек запрещёнки по итогам боя», — подписал видео в Instagram Кириленко.
Также на турнир UFC 229 заглянул Илья Ковальчук. Хоккеист «Лос-Анджелес Кингз» выложил свою запись инцидента после поединка.
Ранее News.ru сообщал о том, что Нурмагомедов заставил сдаться Макгрегора, применив удушающий приём в четвёртом раунде. Сразу после этого завязалась потасовка, в которой российский чемпион UFC принял непосредственное участие.