«Накажу жестче, чем UFC»: Хабиб ответит перед отцом

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап раскритиковал своего сына за спровоцированную массовую драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором . По его словам, Хабиба ждет «более жесткое наказание, чем от руководства UFC».

Отец российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап остался недоволен поведением своего сына после поединка на турнире UFC 229 с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. По словам Нурмагомедова-старшего, спортсмен не должен позволять себе поддаваться эмоциям и проявлять ненависть вне ринга.

«Для Хабиба будут самые жесткие санкции. Буду относиться к нему в этом плане очень жёстко. Я ведь предупреждал, для меня на первом месте должна быть дисциплина. В октагоне ты делаешь все, что хочешь. А за пределами — это предел гражданских людей, где есть дети, женщины, прочие посторонние люди», — цитирует Абдулманапа газета «Известия».

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в рамках главного боя на турнире UFC 229 Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в середине четвертого раунда.

По окончании поединка российский боец вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через секту октагона и прыгнул на них, начав драку.

Беспорядки переросли в массовые и через несколько секунд после их начала участником драки стал и Макгрегор, который вступил в конфликт с членами команды Нурмагомедова. Среди них оказался российский боец Зубайра Тухугов . По решению UFC Тухугов был отстранен от соревнований: россиянин должен был драться с Артемом Лобовым , но бой был отменен.

Примечательно, что, несмотря на то, что он вмешался в конфликт, отец Нурмагомедова не стал его критиковать.

«Я даже не осуждаю ни Тухугова, который запрыгнул в клетку и бился на руках, ни Абубакара, ни Ризвана. Не осуждаю Эмирагаева, который кулаками прошелся по Макгрегору. Потому что эта драка шла внутри октагона — это и есть зрелище. Но я категорически против выяснения отношения за октагоном — там должно быть мирное существование.

Внутри октагона зрелище, для этого и есть октагон. Дерись в октагоне. Хабиб обманным движением ушел от охранника, перелез, прыгнул вперед ногами. Но этот человек делал ставки с вином в руках Хабиба. Можете себе это представить? Этот человек себе это позволял, он кричал, оскорблял и меня, и религию, и Хабиба, и его окружение», — продолжил Абдулманап.

Сам отец и тренер Нурмагомедова обвинил своего сына в нарушении дисциплины.

«Хабиб бросил в сторону сетки капу — думаю, вы все видели. Потом, когда он ринулся, два охранника были перед ним. Один строго следил, чтобы его не выпускать из октагона. Обманным движением он перелез, прыгнул ногами вперед.

Это, конечно, был предел моих нервных потрясений. Все-таки я несу за это ответственность, это моя команда. От того, что меня не пустила Америка, я с себя здесь ответственность не снимаю», — заключил он, отметив, что его наказание по отношению к Хабибу окажется «гораздо жестче, чем от руководства UFC».

На специальной пресс-конференции после боя глава UFC Дэна Уайт заявил, что до окончания расследования, которое ведет Атлетическая комиссия Невады, Хабиб не получит денежного вознаграждения за поединок. Нурмагомедов должен получить за бой не менее $2 млн Более того, он подчеркнул, что российский боец, вероятно, может быть отстранен от участия в боях под эгидой UFC на продолжительный срок и, соответственно, лишен чемпионского титула.

К слову, 8 октября Хабиб приедет в родную Махачкалу, чтобы продемонстрировать чемпионский пояс, который он защитил в поединке с Макгрегором.