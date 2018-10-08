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Нурмагомедов обратился к болельщикам
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Нурмагомедов обратился к болельщикам 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Instagram
Боец Хабиб Нурмагомедов на странице в Instagram обратился к интернет-пользователям и попросил их «тормозить».
«По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. <…> Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Также Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку и сказал, что любит их.
Позже боец опубликовал еще одно фото, на котором он улыбается, и ответил людям, раскритиковавшим его поведение после боя.
«Мое лицо, когда кто то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался», — заявил Нурмагомедов.
Нурмагомедов 6 октября одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. В конце четвертого раунда Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием, который стал для него победным.
После боя Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Российский боец позже принес извинения, напомнив, что Макгрегор перед боем оскорблял его и его отца.
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