Нурмагомедов обратился к болельщикам

Боец Хабиб Нурмагомедов на странице в Instagram обратился к интернет-пользователям и попросил их «тормозить».

«По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. <…> Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Нурмагомедов поблагодарил своих болельщиков за поддержку и сказал, что любит их.

Позже боец опубликовал еще одно фото, на котором он улыбается, и ответил людям, раскритиковавшим его поведение после боя.

«Мое лицо, когда кто то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов 6 октября одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. В конце четвертого раунда Макгрегор упал, а Нурмагомедов применил удушающий прием, который стал для него победным.

После боя Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов. Российский боец позже принес извинения, напомнив, что Макгрегор перед боем оскорблял его и его отца.