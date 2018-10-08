Нурмагомедов встретится с Путиным 

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в среду встретится с президентом России Владимиром Путиным в Ульяновске в рамках форума «Россия — спортивная держава». Форум проходит с 10 по 12 октября.
«Мы для этого (встречи с президентом — ред.) и летим», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова, который вылетел на форум вместе с делегацией и журналистами кремлевского пула.
Нурмагомедов 7 октября защитил титул чемпиона UFC, одолев удушающим приёмом ирландца Конора Макгрегора.