Раскрыты слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора

Стали известны слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора во время боя

Стало известно, что сказал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ирландцу Конору Макгрегору во время второго раунда поединка. Об этом сообщает Daily Star.

Во второй пятиминутке, когда россиянин провел тейкдаун и начал избивать лежащего под ним соперника, он сказал Макгрегору:

«Теперь давай поговорим».

Нурмагомедов победил ирландца в четвертом раунде удушающим приемом, после чего перелез через сетку октагона и устроил драку с командой соперника. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских.

Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор принял участие в пресс-конференции. На ней он постоянно оскорблял соперника и его отца. Ирландец собирался «размазать Нурмагомедова и бить его, пока тот не рассыплется на кусочки».

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.