Хабиб Нурмагомедов прибыл в Дагестан

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прибыл в аэропорт Махачкалы, сообщила ТАСС помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.

"Только что в аэропорту Махачкалы приземлился самолет из Москвы, в котором прилетел Хабиб Нурмагомедов. Его встречают представители руководства Дагестана, Минспорта республики, родные и друзья", — сказала Гамзатова.

По ее словам, из аэропорта Нурмагомедов вместе с членами своей команды направится на стадион "Анжи-Арена". Как сообщили ТАСС в министерстве по физической культуре и спорту Дагестана, на стадионе Нурмагомедов встретиться со своими болельщиками из разных уголков региона.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы.