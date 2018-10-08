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Нурмагомедов прибыл в Дагестан
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Хабиб Нурмагомедов прибыл в Дагестан 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: © AP Photo/John Locher
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прибыл в аэропорт Махачкалы, сообщила ТАСС помощник генерального директора аэропорта Камила Гамзатова.
"Только что в аэропорту Махачкалы приземлился самолет из Москвы, в котором прилетел Хабиб Нурмагомедов. Его встречают представители руководства Дагестана, Минспорта республики, родные и друзья", — сказала Гамзатова.
По ее словам, из аэропорта Нурмагомедов вместе с членами своей команды направится на стадион "Анжи-Арена". Как сообщили ТАСС в министерстве по физической культуре и спорту Дагестана, на стадионе Нурмагомедов встретиться со своими болельщиками из разных уголков региона.
В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев в ММА, во всех он одержал победы.
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