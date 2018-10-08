На встрече с Нурмагомедовым устроили беспорядки

Фанаты устроили массовые беспорядки на встрече с Нурмагомедовым

Мероприятие долго не могло начаться из-за беспорядков, которые спровоцировало поведение пришедших болельщиков, слишком близко находившиеся у сцены. После многочисленных призывов отойти на трибуну фанаты стали отходить, а организаторы настойчиво просили гостей успокоиться, иначе сцена могла бы провалиться. Болельщики своими криками не давали говорить выступающим, и Нурмагомедову даже несколько раз приходилось успокаивать их.

"Братья, пожалуйста, садитесь на места, и мы начнем наше мероприятие", — не раз повторил спортсмен.