На встрече с Нурмагомедовым устроили беспорядки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу для встречи с болельщиками после победы над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Мероприятие долго не могло начаться из-за беспорядков, которые спровоцировало поведение пришедших болельщиков, слишком близко находившиеся у сцены. После многочисленных призывов отойти на трибуну фанаты стали отходить, а организаторы настойчиво просили гостей успокоиться, иначе сцена могла бы провалиться. Болельщики своими криками не давали говорить выступающим, и Нурмагомедову даже несколько раз приходилось успокаивать их.
"Братья, пожалуйста, садитесь на места, и мы начнем наше мероприятие", — не раз повторил спортсмен.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.
Ранее Тимати прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором.