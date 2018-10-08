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На встрече с Нурмагомедовым устроили беспорядки
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Фанаты устроили массовые беспорядки на встрече с Нурмагомедовым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прилетел в Махачкалу для встречи с болельщиками после победы над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает "Советский спорт".
Мероприятие долго не могло начаться из-за беспорядков, которые спровоцировало поведение пришедших болельщиков, слишком близко находившиеся у сцены. После многочисленных призывов отойти на трибуну фанаты стали отходить, а организаторы настойчиво просили гостей успокоиться, иначе сцена могла бы провалиться. Болельщики своими криками не давали говорить выступающим, и Нурмагомедову даже несколько раз приходилось успокаивать их.
"Братья, пожалуйста, садитесь на места, и мы начнем наше мероприятие", — не раз повторил спортсмен.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.
Ранее Тимати прокомментировал победу Нурмагомедова над Макгрегором.
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