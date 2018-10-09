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Хабиб спровоцировал взрывной рост спроса на папахи
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Хабиб спровоцировал взрывной рост спроса на папахи 

Рамблер + ещё 10 54 минуты назад
Фото: Twitter
Спрос на папахи вырос на полторы тысячи процентов перед боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Об этом, как сообщает «Лайф», свидетельствуют результаты исследования сайта частных объявлений «Авито».
Рост количества соответствующих лотов на интернет-доске объявлений начал расти в начале октября. В течение первых семи дней месяца папах на «Авито» стало больше на 11%.
При этом спрос на головной убор сильно превысил возросшее предложение. За день до боя, 6 октября, он вырос сразу на 1549%.
Кроме того, на треть выросло число предложений «Папаха как у Хабиба», в 14 раз — число поисковых запросов, содержащих имя российского бойца смешанных боевых искусств, а в девять раз — количество запросов с именем его соперника.
7 октября Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил Конора Макгрегора, став чемпионом UFC в легком весе. После поединка россиянин и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями ирландца.
По окончании незапланированного боя брат Нурмагомедова Абубакар опубликовал видео, на котором показал последствия потасовки, оставшиеся на его лице, а также рассказал, что наградил Макгрегора «двоечкой», которой не ограничился бы, не держи он все это время в руках папаху.
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