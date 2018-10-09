Хабиб спровоцировал взрывной рост спроса на папахи

Рост количества соответствующих лотов на интернет-доске объявлений начал расти в начале октября. В течение первых семи дней месяца папах на «Авито» стало больше на 11%.

При этом спрос на головной убор сильно превысил возросшее предложение. За день до боя, 6 октября, он вырос сразу на 1549%.

Кроме того, на треть выросло число предложений «Папаха как у Хабиба», в 14 раз — число поисковых запросов, содержащих имя российского бойца смешанных боевых искусств, а в девять раз — количество запросов с именем его соперника.

7 октября Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил Конора Макгрегора, став чемпионом UFC в легком весе. После поединка россиянин и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями ирландца.

По окончании незапланированного боя брат Нурмагомедова Абубакар опубликовал видео, на котором показал последствия потасовки, оставшиеся на его лице, а также рассказал, что наградил Макгрегора «двоечкой», которой не ограничился бы, не держи он все это время в руках папаху.