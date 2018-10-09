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Как дралась команда Хабиба против Конора
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Описаны подробности драки команды Нурмагомедова против Макгрегора 

Lenta.ru 2 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что происходило в октагоне после окончания боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит ТАСС.
После победы Нурмагомедова-младшего вспыхнула массовая драка в зале и в октагоне. В ней участвовали бойцы, члены их команд и полицейские.
«Официального отстранения у Зубайра Тухугова (он залез в клетку и напал на Макгрегора — прим. «Ленты.ру») пока нет. Кулачный бой проходил в формате четыре на четыре. Никто из наших ребят не нападал вдвоем на одного», — заявил Нурмагомедов-старший.
Спортсмен из Дагестана победил Макгрегора в четвертом раунде боя, который проходил в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Сразу после того, как судья остановил поединок, он выпрыгнул из октагона и атаковал спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Макгрегор тоже хотел попасть в зал, однако на ограждении его остановил Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба. Позднее он выложил видео, на котором показал полученный от удара ирландца синяк. Кроме того, сообщалось, что двое членов российской команды атаковали Макгрегора, один из них ударил ирландца со спины.
Макгрегора могут наказать за потасовку после боя
Из-за инцидента, спровоцированного Нурмагомедовым, глава UFC Дэйна Уайт допустил, что российского спортсмена могут лишить чемпионского пояса в легком весе. Отец бойца также заявил, что применит к сыну самые жесткие санкции.
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