Нурмагомедов сместил Макгрегора в рейтинге UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поднялся на шесть позиций в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) на шесть позиций. Таким образом, он сместил со второй строчки Конора Макгрегора

В свою очередь, ирландец опустился на восьмое место.

Лидером рейтинга является американец Даниэль Кормье , тройку лучших замыкает Ти Джей Диллашоу (США).

7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFCв лёгком весе. Накануне вечером на встрече с болельщиками в Дагестане Хабиб рассказал, как готовился к бою.