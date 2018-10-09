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Нурмагомедов сместил Макгрегора в рейтинге UFC
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Нурмагомедов сместил Макгрегора в рейтинге UFC 

News.ru 2 часа назад
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский боец Хабиб Нурмагомедов поднялся на шесть позиций в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) на шесть позиций. Таким образом, он сместил со второй строчки Конора Макгрегора.
В свою очередь, ирландец опустился на восьмое место.
Лидером рейтинга является американец Даниэль Кормье, тройку лучших замыкает Ти Джей Диллашоу (США).
7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFCв лёгком весе. Накануне вечером на встрече с болельщиками в Дагестане Хабиб рассказал, как готовился к бою.
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