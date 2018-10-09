Отец Нурмагомедова простил Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов написал в своем Instagram, что прощает Макгрегора, «все в прошлом».

Он добавил, что необходимо «сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки».

«Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — заявил Нурмагомедов-старший.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца.

Во вторник стало известно, что наказание за потасовку после боя могут понести как россиянин, так и ирландец. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что на Нурмагомедова могут наложить штраф, а также временно отстранить от боев.