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Отец Нурмагомедова простил Макгрегора
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Отец Нурмагомедова простил Макгрегора 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отец победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что прощает ирландского бойца Конора Макгрегора за все его оскорбления.
Абдулманап Нурмагомедов написал в своем Instagram, что прощает Макгрегора, «все в прошлом».
Он добавил, что необходимо «сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки».
«Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — заявил Нурмагомедов-старший.
Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца.
Во вторник стало известно, что наказание за потасовку после боя могут понести как россиянин, так и ирландец. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что на Нурмагомедова могут наложить штраф, а также временно отстранить от боев.
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