Ещё
Макгрегору запретили драться после боя с Нурмагомедовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегору запретили драться после поединка с Нурмагомедовым 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Fotomag / imago sportfotodienst / Globallookpress.com
Врачи запретили ирландскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) принимать участие в поединках в ближайший месяц. Об этом сообщает Daily Mail.
Медики заявили, что Макгрегор сильно подорвал здоровье во время поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Полученные травмы не дают ирландцу возможности не только участвовать в боях в ближайшие 4-5 недель, но и проводить контактные тренировки.
Макгрегор проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229. Россиянин победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка ирландец заявил о желании провести бой-реванш и пообещал продолжить войну против россиянина.
Президент UFC Дэйна Уайт, отвечая на пресс-конференции на вопрос о повторном поединке Нурмагомедова и Макгрегора, заявил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».
Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21-й победе.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена и сын Кокорина оказались в больнице129
Макгрегора отстранили от боев5
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением343
Кокорину и Мамаеву грозит пожизненная дисквалификация33
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева194
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
03:27
Жена Мамаева подала на развод
Футбол
01:12
Видео драки Кокорина и Мамаева хотели выкупить за 5 млн
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
03:54
Кокорин и Мамаев задержаны
Футбол Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение