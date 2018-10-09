Нурмагомедову запретили выходить на ринг в течение месяца

Атлетическая комиссия Невады, которая рассматривает инцидент во время боя по смешанным единоборствам между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором , запретила нашему спортсмену проводить бои в течение месяца.

Ранее главный дисциплинарный спортивный орган штата Невада отстранила Нурмагомедова и Макгрегора на 10 дней на время изучения всех материалов дела по событиям во время их поединка на турнире UFC 229.

Эксперты, в числе которых генеральный менеджер UFC Дэйна Уайт, считают, что Хабиб сможет избежать лишения чемпионского титула. Правда, комиссия уже заморозила выплату Хабибу гонорара в 2 млн долларов. Ему грозит штраф от 250 до 500 тыс. долларов и отстранение от боев на территории США на срок до 6 месяцев.

Впрочем, комиссия после изучения первых видеоматериалов решила провести расследование и в отношении Макгрегора, который, как оказалось, после поражения слишком скоро пришел в себя и успел подраться с двумя членами команды Нурмагомедова.