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Нурмагомедову запретили выходить на ринг
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Нурмагомедову запретили выходить на ринг в течение месяца 

Вести.Ru + ещё 16 23 минуты назад
Фото: kp.ru
Атлетическая комиссия Невады, которая рассматривает инцидент во время боя по смешанным единоборствам между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, запретила нашему спортсмену проводить бои в течение месяца.
Ранее главный дисциплинарный спортивный орган штата Невада отстранила Нурмагомедова и Макгрегора на 10 дней на время изучения всех материалов дела по событиям во время их поединка на турнире UFC 229.
Эксперты, в числе которых генеральный менеджер UFC Дэйна Уайт, считают, что Хабиб сможет избежать лишения чемпионского титула. Правда, комиссия уже заморозила выплату Хабибу гонорара в 2 млн долларов. Ему грозит штраф от 250 до 500 тыс. долларов и отстранение от боев на территории США на срок до 6 месяцев.
Впрочем, комиссия после изучения первых видеоматериалов решила провести расследование и в отношении Макгрегора, который, как оказалось, после поражения слишком скоро пришел в себя и успел подраться с двумя членами команды Нурмагомедова.
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