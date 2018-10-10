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Тренер Макгрегора поддержал Нурмагомедова
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Тренер Макгрегора поддержал Нурмагомедова 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Gary Carr / INPHO / REX / Shutterstock
Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана в интервью YouTube-каналу PowerfulJRE прокомментировал драку после боя ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.
«Надеюсь, Спортивная комиссия Невады не будет наказывать Хабиба. Не только для реванша с Конором — просто мне нравится, как он дерется. Я могу понять его реакцию, но его товарищей по команде — нет. Хабиб просто перелез через клетку — это не конец света», — заявил тренер.
По словам Каваны, другой тренер Макгрегора Диллон Дэнис не пытался задеть команду Нурмагомедова. «Я стоял рядом с Диллоном. Я не видел, что он делал, но он точно ничего плохого не говорил. Но я понял, что Диллон провоцировал Хабиба, подзывал. Это все глупости после боя, и это не оправдывает масштабов дальнейших событий», — отметил он.
После победы над Макгрегором Нурмагомедов вылез из октагона и напал на Дэниса. Это спровоцировало драку между командами спортсменов. По словам отца Нурмагомедова, Дэнис провоцировал российского бойца. «Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию», — подчеркнул Нурмагомедов-старший. Конфликт удалось остановить только с помощью полицейских.
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