В словах Конора во время боя услышали извинение

В словах Макгрегора во время боя с Нурмагомедовым услышали извинение

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову во время их поединка в рамках события Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ряд пользователей Twitter, прочитав по губам разговор бойцов, пришли к выводу, что ирландец извинился.

По мнению болельщиков, Макгрегор в конце третьего раунда обратился к Нурмагомедову со словами: «It's only business» (Это всего лишь бизнес, — пер. с англ. «Ленты.ру» ). Нурмагомедов ответил: «I guess so», — что можно перевести, как «полагаю, что так».

«Забавно слышать от Макгрегора слова "это всего лишь бизнес" после проигранного раунда. Ты такой клоун, рад, что тебе надрали задницу, расистский ты ублюдок!», — написал Ty LaBarge.

«Черт, очевидно Конор Макгрегор извинился перед Хабибом во время боя», — посчитал Mr. Gonzales.

«Интересно слышать от Макгрегора слова про бизнес прямо во время того, как ему надирают зад. Увы, но постановка с Мэйуэзером и деньги лишили этого человека стимула. Жаль, ведь за ним увлекательно наблюдать. Конор больше не угроза, не топ боец. Ему конец», — написал J M R.

Поединок между бойцами состоялся утром 7 октября (по московскому времени). Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона UFC в легком весе, закончив бой удушением Макгрегора. Однако, россиянин не получил пояс в октагоне из-за устроенной им и его углом массовой драки.

Ирландец позволил себе неоднократно оскорбить Нурмагомедова в преддверии боя на UFC 229. Макгрегор, в частности, нелестно отозвался об отце россиянина — тренере Абдулманапе Нурмагомедове.