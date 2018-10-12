Нурмагомедов получил почетное звание

Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного

Об этом Кадыров сообщил посредством своего телеграм-канала.

По словам президента Чечни, в честь Нурмагомедова был дан торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил бойцу звание почётного гражданина города.

«Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — отметил Кадыров.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций в истории UFC.