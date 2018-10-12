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Нурмагомедов получил почетное звание
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Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного 

RT на русском + ещё 30 2 часа назад
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.
Об этом Кадыров сообщил посредством своего телеграм-канала.
По словам президента Чечни, в честь Нурмагомедова был дан торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил бойцу звание почётного гражданина города.
«Весь мир продолжает обсуждать исключительно яркую и убедительную победу Хабиба над ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов находится на втором месте официального рейтинга UFC среди лучших бойцов организации», — отметил Кадыров.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по количеству проданных трансляций в истории UFC.
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