Нурмагомедов объяснился перед Путиным

Хабиб Нурмагомедов рассказал Владимиру Путину о провокациях на турнире UFC 229

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что во время поединка против ирландца Конора Макгрегора он подвергался провокациям.

"Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу", — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Встреча Путина и Нурмагомедова прошла в Ульяновске 10 октября, где проходит международный форум "Россия — спортивная держава".

Ранее Путин назвал победу Нурмагомедова достойной и убедительной.