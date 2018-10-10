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Нурмагомедов объяснился перед Путиным
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Хабиб Нурмагомедов рассказал Владимиру Путину о провокациях на турнире UFC 229 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что во время поединка против ирландца Конора Макгрегора он подвергался провокациям.
"Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу", — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Встреча Путина и Нурмагомедова прошла в Ульяновске 10 октября, где проходит международный форум "Россия — спортивная держава".
Ранее Путин назвал победу Нурмагомедова достойной и убедительной.
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