Нурмагомедов рассказал о малоприятном разговоре с отцом

Нурмагомедов рассказал о «не самом приятном» разговоре с отцом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, как прошел разговор с его отцом Абдулманапом после боя против ирландца Конора Макгрегора. Слова бойца приводит «Коммерсант».

«Да, это была не самая приятная беседа в моей жизни. В своей манере он объяснил мне все. Абсолютно все. Это мы с ним сделали домашнюю работу. Это надо было. Я сам отец двоих детей, я все понимаю», — поведал Нурмагомедов.

При этом, отметил спортсмен, отец похвалил его за поведение на пресс-конференции до поединка, в ходе которой Макгрегор постоянно провоцировал и обзывал Нурмагомедова, высказывался о его семье и религии.

«Мне очень тяжело было. Просто невероятно. Но я справился. Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от отца. Он сказал, что сам был удивлен тем, как я вел себя. Зато все те эмоции, которые я тогда сберег, я смог направить туда, куда надо было, во время боя», — рассказал боец.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин победил болевым приемом в четвертом раунде, после чего вылез из октагона и атаковал спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. В результате возникла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и полиции. За этот поступок Абдулманап Нурмагомедов обещал жестко наказать сына.

Из-за этой выходки россиянин был близок к лишению чемпионского пояса, однако глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что титул останется у Нурмагомедова. В настоящий момент Атлетическая комиссия штата Невада ведет расследование, на Нурмагомедову грозит дисквалификация.