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Нурмагомедов рассказал о беседе с отцом из-за драки
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Нурмагомедов рассказал о беседе с отцом из-за драки после боя с Макгрегором 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о «не самом приятном» разговоре с отцом после боя против ирландца Конора Макгрегора.
«Да, это была не самая приятная беседа в моей жизни. В своей манере он объяснил мне все. Абсолютно все. Это мы с ним сделали домашнюю работу. Это надо было. Я сам отец двоих детей, я все понимаю», — заявил Нурмагомедов «Коммерсанту».
В то же время боец отметил, что отец оценил его поведение на пресс-конференции перед боем, когда Нурмагомедов сдержал свои эмоции, несмотря на то, что ирландский боец постоянно провоцировал Хабиба высказываниями о его семье и религии.
«Мне очень тяжело было. Просто невероятно. Но я справился. Мне отец поставил за это пять с плюсом. Я не помню, когда заслуживал такую оценку от отца», — рассказал Нурмагомедов.
Боец также рассказал, что не жалеет о своем прыжке в зал после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. Однако после победы он принял участие в потасовке, возникшей из-за провокаций со стороны команды ирландца. Впоследствии Нурмагомедов извинился за свое поведение.
Президент Владимир Путин также прокомментировал его прыжок в зал к команде Макгрегора после боя.
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