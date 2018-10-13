Харитонов нокаутировал Нельсона

Российский боец Сергей Харитонов одержал победу над американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 207, который проходит в Анкасвилле, сообщает "Советский спорт".
Харитонов одержал победу нокаутом в первом раунде.
37-летний Харитонов свой последний поединок в Bellator провел в марте 2017 года, одержав победу над Чейзом Гормли. Нельсон свой последний бой провел в феврале 2018 года, уступив Мэтту Митриону в четвертьфинале Гран-при.
Ранее Алексей Олейник прокомментировал предстоящий бой российского спортсмена Федора Емельяненко против американца Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator.