Боец ММА Шлеменко: кто-то занимается убийством моей карьеры

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил негодование тем, что Bellator смогла организовать только три боя с его участием за последние три года.

«За три года я подрался три раза. Это не развитие, это убийство моей карьеры. И кто-то этим, думаю, намеренно занимается. Для меня это очевидно», — цитирует Шлеменко Sport24.

Боец заявил, что контракт с Bellator, заканчивающийся 18 января 2019 года, можно разорвать только через суд.

Ранее Александр Шлеменко назвал дату своего последнего боя в Bellator.