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Шлеменко: кто-то занимается убийством моей карьеры
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Боец ММА Шлеменко: кто-то занимается убийством моей карьеры 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил негодование тем, что Bellator смогла организовать только три боя с его участием за последние три года.
«За три года я подрался три раза. Это не развитие, это убийство моей карьеры. И кто-то этим, думаю, намеренно занимается. Для меня это очевидно», — цитирует Шлеменко Sport24.
Боец заявил, что контракт с Bellator, заканчивающийся 18 января 2019 года, можно разорвать только через суд.
Ранее Александр Шлеменко назвал дату своего последнего боя в Bellator.
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