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Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву
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Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву 

Газета.Ru + ещё 14 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву надо записаться в спортзал.
"Если они проявляют такие боевые навыки, то нужно загонять их в спортзал — к боксерам, к бойцам по смешанным единоборствам. Пусть там практикуют свое мастерство. Пусть приходят к нам в зал. С удовольствием с ними поспаррингую", — приводит слова Емельяненко-младшего "Спорт-Экспресс".
Футболисты избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы "Пекин", а также утроили потасовку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.
Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России "Побои" и статье 213 "Хулиганство".
В МВД заявили, что если футболисты не явятся на допрос до 18:00, их объявят в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи показаний. Кокорин со следствием не контактировал.
Адвокат нападающего "Зенита" заявил, что Кокорин не успел прибыть к 18:00, так как следствие вызвало игрока на допрос в 17:00.
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