Бой Тухугов— Лобов отменили из-за Нурмагомедова

Бой Тухугов — Лобов отменен после беспорядков на турнире UFC в Лас-Вегасе

Бой между российскими бойцами Зубайрой Тухуговым и Артемом Лобовым в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен после беспорядков на турнире UFC 229, соперник Лобова определится позднее. Об этом ТАСС сообщили в Gagarin Sports Management, представляющей интересы Лобова.

"Поединок отменен после беспорядков на UFC 229. Артем получит нового оппонента", — сообщил собеседник агентства.

Поединок Тухугов — Лобов был запланирован на 27 октября в Канаде. После поединка между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас— Вегасе произошли беспорядки с участием команд обоих бойцов. Лобов, входящий в команду Макгрегора, присутствовал на данном турнире, однако находился на трибуне. Тухугов же был в углу Нурмагомедова и принял участие в массовой драке.

После инцидента глава UFC Дэйна Уайт на пресс— конференции сообщил, что если среди участвовавших в драке были спортсмены с контрактами с UFC, то они не будут принимать участие в боях под эгидой организации. Одним из участвовавших в драке с Макгрегором был Тухугов, который на своей странице в Instagram признался, что дал пощечину ирландцу.

В активе Лобова 13 побед и 14 поражений в ММА. На счету Тухугова 18 побед и четыре поражения. Поединок с Лобовым должен был стать первым для спортсмена после двухлетней дисквалификации.