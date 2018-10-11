Тренер Макгрегора оправдался за оскорбления

Диллон Дэнис, тренер ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, прокомментировал драку вне октагона после поединка Макгрегора и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт".
"Фанаты Хабиба пытаются оговорить меня в попытках оправдать его действия. Я никогда не оскорблял ничьих религиозных взглядов и никогда не буду это делать.
Сейчас я жду окончательного решения комиссии Невады, которая рассматривает этот инцидент. По результатам расследования все обвинения с меня должны быть сняты, а виновный обязан понести наказание", — цитирует Дэниса журналист ESPN в своем официальном твиттер-аккаунте.
Here’s Conor McGregor’s teammate @dillondanis’ first comments since Saturday night. Danis has been accused of calling Khabib Nurmagomedov an anti-Muslim slur and sparking the melee after the UFC 229 main event. pic.twitter.com/MsXMKbELzQ— Ariel Helwani (@arielhelwani) 11 октября 2018 г.
Ранее Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором войной за свою Родину и религию.