«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум

Хабиб Нурмагомедов пригрозил уйти из UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в резкой форме обратился к руководству UFC и выразил намерение прекратить участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмен поставил ультиматум: в случае, если его соотечественник Зубайра Тухугов будет исключен из промоушена, то Нурмагомедов разорвет контракт с организацией.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов «взорвал» Сеть очередным резким высказыванием, адресованным руководству промоушена. На этот раз 30-летний россиянин пригрозил разорвать контракт с крупной американской организацией. Причиной этому стало решение UFC отменить поединок в рамках турнира UFC 229 между российским бойцом Зубайрой Тухуговым и его соотечественником, также представляющего Ирландию, Артемом Лобовым

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, представляющую интересы Лобова, бой был отменен в результате беспорядков, которые произошли после поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

Напомним, что Хабиб, одержавший досрочную победу над Макгрегором, вступил в словесную перепалку с тренерами ирландского бойца, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул на них, спровоцировав массовую драку.

В беспорядках также участие принял и Тухугов. Соотечественник Нурмагомедова забрался на ринг и нанес удар по лицу Макгрегору, который уже находился в обессиленном состоянии. В конфликт была вынуждена вмешаться полиция Невады, которая увела обе стороны в подтрибунное помещение.

После данного инцидента глава UFC Дана Уайт объявил о том, что если среди участвовавших в массовой драке были спортсмены с контрактами с промоушена, то они не будут принимать участие в боях под эгидой организации. Сам Тухугов позднее признался, что действительно нанес несколько ударов Макгрегору.

Нурмагомедов, которому также грозит наказание за провокацию, встал на сторону российского бойца и пообещал, что если UFC уволит Тухугова, то он прекратит участие в соревнованиях под эгидой организации.

«Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете, что я это начал, то я не согласен. Я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, при чем тут Зубайра Тухугов?

Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца, и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Нумагомедов у себя в инстаграме, отметив, что виновником конфликта является Макгрегор.

Изначально Хабиб должен был заработать на поединке с Конором $2 млн, однако за спровоцированную драку UFC и комиссия Невады заблокировала гонорар. Источники отмечают, что по результатам расследования россиянин будет оштрафован и получит только часть от данной суммы.

«Гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», — заявил Нурмагомедов.

Кроме того, Хабиб вспомнил эпизод, произошедший в апреле этого года, когда Конор в компании своих партнеров по команде напал на автобус, в котором находились участники UFC 223. В их числе был и Нурмагомедов.

В результате нападения пострадали пострадали несколько спортсменов, а ирландец был арестован. По факту хулиганства Макгрегора осудили и приговорили к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению агрессией и гневом.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи», — продолжил российский чемпион UFC.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Тухугов должен был сразиться с Лобовым 27 октября в Канаде, однако российский боец, вероятно, будет исключен из UFC, а его сопернику найдут нового бойца.

Примечательно, что поединок с Лобовым должен был стать для Тухугова первым после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2018 года Американское антидопинговое агентство (USADA) признало его, а также Руслана Магомедова виновными в употреблении запрещенного вещества остарин, за что оба бойца были отстранены на два года, а также оштрафованы на общую сумму в $10 тыс. Срок дисквалификации начался с 26 сентября 2017 года.