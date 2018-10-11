Хабиб Нурмагомедов предъявил UFC ультиматум

"Я хотел бы обратиться к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда (команда Конора Макгрегора) напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там? Почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им", — заявил дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) в своем инстаграме.

Нурмагомедов предложил организации наказать за беспорядки на турнире его, а не Тухугова.

"В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего Брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву", — предупредил руководство UFC российский спортсмен.

Также он высказался относительно того, что организация так и не выплатила ему гонорар за бой с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

"И да, чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за Братьев мы идем до конца", — заключил чемпион.