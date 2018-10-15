Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи» в преддверии матча с ЦСКА

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам махачкалинского «Анжи» в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Уважаемые болельщики, 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе «Анжи-Арена», на матче нашего родного клуба «Анжи». Приходите, будет много интересного. У нас будет непростой соперник — ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда», — написал спортсмен в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Окт 2018 в 2:53 PDT

Он также поделился воспоминаниями из детства.

«Помню, как в 2001 году я дважды обошёл стадион «Динамо», чтобы как-нибудь зайти на арену. Денег на билет не было, а поболеть за «Анжи» очень хотелось. В итоге я нашёл знакомого, его звали Газияв, с которым мы тренировались в одном зале вольной борьбы. Он меня запустил бесплатно. Сидячих мест не было, все 90 минут смотрел стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.