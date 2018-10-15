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Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи»
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Нурмагомедов обратился к болельщикам «Анжи» в преддверии матча с ЦСКА 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам махачкалинского «Анжи» в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
«Уважаемые болельщики, 19 октября в 16:00 увидимся на стадионе «Анжи-Арена», на матче нашего родного клуба «Анжи». Приходите, будет много интересного. У нас будет непростой соперник — ЦСКА. Нашей команде нужна поддержка как никогда», — написал спортсмен в своём Instagram.
Он также поделился воспоминаниями из детства.
«Помню, как в 2001 году я дважды обошёл стадион «Динамо», чтобы как-нибудь зайти на арену. Денег на билет не было, а поболеть за «Анжи» очень хотелось. В итоге я нашёл знакомого, его звали Газияв, с которым мы тренировались в одном зале вольной борьбы. Он меня запустил бесплатно. Сидячих мест не было, все 90 минут смотрел стоя. Прошло почти 20 лет, и многое поменялось», — рассказал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов нанесёт первый удар в матче РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.
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