Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали

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Личное фото Загитовой вызвало дискуссию

Мамаев и Кокорин могут сесть на три года

Кокорин и Мамаев попали на карантин в «Бутырку»

Кокорин и Мамаев отдохнули на 2,5 млн рублей в стрип-клубе

Мать Кокорина выступила с обращением