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Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали
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СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор временно отстранены от UFC 

RT на русском 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор временно отстранены от соревнований Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) после беспорядков, произошедших после боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе, сообщает USA Today.
Срок их временного отстранения составляет как минимум десять дней, начиная с 15 октября. Спортсменам отправлены уведомления о дисквалификации.
Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.
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