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Нурмагомедов заподозрил UFC в организации нападения
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Хабиб подозревает UFC в организации нападения на автобус 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Хабиб Нурмагомедов/vk.com
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе, рассказал о странном поведении представителей промоушна в день, когда Конор Макгрегор напал на автобус. По словам спортсмена, у него до сих пор очень много вопросов по этой ситуации.
«Моя команда в Бруклине состояла из 20 человек. Мы арендовали отдельный автобус, на котором ездили на все тренировки и мероприятия. Но тогда в UFC сказали, что на медиа-день я должен поехать один на их транспортном средстве», — сказал боец в интервью Первому каналу.
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После он подчеркнул, что в то время, когда разъярённый Конор выбежал на парковку, автобус зачем-то замедлил ход и сдал назад.
«Автобус мог выехать в город, но он остановился и сдал назад. У меня к этой ситуации очень много вопросов. Я до сих пор не знаю, в UFC это специально сделали или нет. Но моё мнение, что это всё было сыграно», — заключил спортсмен.
В апреле 2018 года боец MMA Конор Макгрегор налетел на автобус, в котором вместе с другими бойцами ехал Хабиб. Инцидент произошёл на подземной парковке бруклинского комплекса Barclays Center.
Тогда ирландец швырнул в автобус тележку из супермаркета и велосипедные стойки. От сильных ударов разбились окна, осколки поранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Боргу. Полученные травмы помешали им выступить на соревнованиях.
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