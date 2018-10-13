Нурмагомедов заподозрил UFC в организации нападения

Хабиб подозревает UFC в организации нападения на автобус

Российский боец Хабиб Нурмагомедов , защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе, рассказал о странном поведении представителей промоушна в день, когда Конор Макгрегор напал на автобус. По словам спортсмена, у него до сих пор очень много вопросов по этой ситуации.

«Моя команда в Бруклине состояла из 20 человек. Мы арендовали отдельный автобус, на котором ездили на все тренировки и мероприятия. Но тогда в UFC сказали, что на медиа-день я должен поехать один на их транспортном средстве», — сказал боец в интервью Первому каналу.

После он подчеркнул, что в то время, когда разъярённый Конор выбежал на парковку, автобус зачем-то замедлил ход и сдал назад.

«Автобус мог выехать в город, но он остановился и сдал назад. У меня к этой ситуации очень много вопросов. Я до сих пор не знаю, в UFC это специально сделали или нет. Но моё мнение, что это всё было сыграно», — заключил спортсмен.

В апреле 2018 года боец MMA Конор Макгрегор налетел на автобус, в котором вместе с другими бойцами ехал Хабиб. Инцидент произошёл на подземной парковке бруклинского комплекса Barclays Center.

Тогда ирландец швырнул в автобус тележку из супермаркета и велосипедные стойки. От сильных ударов разбились окна, осколки поранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Боргу. Полученные травмы помешали им выступить на соревнованиях.