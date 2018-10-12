Красивая жизнь жены Мамаева

Алану Мамаеву шантажирует неизвестные, преступники просят денег за компрометирующие фото и видео, выгруженные с её телефона. Девушка выложила скриншоты переписки с шантажистом в инстаграм, но вскоре удалила свой аккаунт. Мамаева вышла замуж за ставшего скандально известным футболиста в 2013 году. С тех пор она не раз попадала в неприятные истории, но все скандалы всегда затмевала её роскошная жизнь.

Образование и карьера

Алана не имеет высшего образования, но она к этому и не стремилась. Более того, девушка даже гордится этим.

«Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мама просила убрать свою комнату, я говорила: «Мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться». И мне фартит на это. То, что со мной такой мужчина, я считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала, никогда», — утверждала Мамаева в интервью прессе.

Алана мечтала построить карьеру в модельном бизнесе. Внешность помогла ей достичь определённых успехов: съёмки для журналов, участие в показах.

Даже сейчас в свой Инстаграм Мамаева выкладывает фотографии, похожие на съёмку с модной фотосессии.

По признанию девушки, её единственное серьёзное достижение — это удачный брак.

Дорогие подарки от мужа

Действительно с финансовой точки зрения брак Мамаевой очень удачный. Её муж не скупится на подарки и постоянно задаривает ими жену, чем она спешит похвастаться в Инстаграме. Например, для скандально известной вечеринки Кокорина и Мамаева в Монте-Карло спортсмен купил своей жене платье от Gucci за $3500. По тому курсу это составляло 230 тысяч рублей.

На новогодних каникулах в 2016 году помимо отдыха в Дубае Мамаева получила в подарок от мужа сумку Hermes Kelly за 14 тысяч евро, сшитую из кожи телёнка и козы с позолоченной фурнитурой. Помимо этого аксессуара в коллекции Аланы есть сумки от Christian Dior (300 тысяч рублей), Louis Vuitton (131 тысяча рублей), Valentino (105 тысяч рублей).

Также можно позавидовать украшениям жены футболиста, например кольцу Graff за 60 млн рублей.

Периодически футболист радует жену нетипичными подарками. На один из дней рождений Алана получила породистого коня по имени Златан.

В Инстаграме Мамаевой неоднократно появлялись снимки, где она находилась за рулём того или иного элитного автомобиля. Алана была замечена в Mercedes Gelandewagen (10 млн рублей), Porsche Cayenne (6 млн рублей), BMW X6 (5 млн рублей), Range Rover (6 млн рублей).

Пластические операции

Мамаева никогда не пыталась скрыть тот факт, что делала себе пластические операции, причём неоднократно. Девушка не раз откровенно рассказывала об этом в интервью и более того, делилась со своими подписчиками фотографиями после хирургических вмешательств. Точное количество операций неизвестно, но сама Алана сравнивает себя с Франкенштейном.

«Первые четыре операции были на нос, потом пошла губа. Я их сделала, потом сдула. Сейчас есть чуть-чуть. После второго ребенка — грудь. Я и не хотела особо её делать, потом Паша говорит: «Может, сделаем?». Форма хорошая, просто её [груди] не было, хотя меня это не напрягало», — рассказывала Мамаева в одном из интервью.

Но на этом она не остановилась. Алана вставила импланты в ягодицы, а также заодно сделала подтяжку ног: «Когда подтянули ноги, убрали лишнюю кожу. Это вообще делается так: разрезают, натягивают, отрезают лишнюю кожу, сшивают. Проблема в том, что, когда я это сделала, хирург сказал: „Тебе нужно хотя бы бугорок какой-то иметь, чтобы обозначить эту пятую точку“. То есть подтяжка ног потянула операцию попы».

Последний раз Мамаева ложилась под нож год назад. Футболист оплатил жене ринопластику и липофилинг век. В тот раз Алана прибегла в помощи немецких специалистов в частной клинике в Берлине. Цена на липофилинг составляет от 1000 до 4500 евро, а стоимость ринопластики варьируется от 5500 до 8000 евро.

Также супруг девушки потратил на её голливудскую улыбку три миллиона рублей. Футболист оплатил Алане лечение зубов в элитной швейцарской клинике, в том числе установку виниров.