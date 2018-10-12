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Емельяненко оказался тяжелее Соннена
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Емельяненко перевесил Соннена на 4 килограмма перед поединком 1/2 финала Гран-при Bellator 

ТАСС 2 часа назад
Фото: AP Photo/Gregory Payan
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко показал вес 107 килограммов на официальной церемонии взвешивания перед поединком 1/2 финала Гран-при Bellator с американцем Чейлом Сонненом. Об этом сообщает портал MMAfighting.
Соперник 42-летнего россиянина оказался почти на четыре килограмма легче — 102,9 кг. Оба бойца уложились в нормы тяжелой весовой категории — до 122 кг.
Поединок Емельяненко и Соннена пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.
Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.
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