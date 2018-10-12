Емельяненко оказался тяжелее Соннена

Емельяненко перевесил Соннена на 4 килограмма перед поединком 1/2 финала Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко показал вес 107 килограммов на официальной церемонии взвешивания перед поединком 1/2 финала Гран-при Bellator с американцем Чейлом Сонненом. Об этом сообщает портал MMAfighting.

Соперник 42-летнего россиянина оказался почти на четыре килограмма легче — 102,9 кг. Оба бойца уложились в нормы тяжелой весовой категории — до 122 кг.

Поединок Емельяненко и Соннена пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.

Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 — досрочно), еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.