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Нурмагомедов задумался о подставных боях
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Нурмагомедов задумался о подставных боях 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Michael Reaves / Getty Images
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему предложили выступать в профессиональном рестлинге. Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.
«У меня есть предложение от WWE (World Wrestling Entertainment, — прим. «Ленты.ру»). Что вы об этом думаете, ребята?» — написал 30-летний Нурмагомедов.
12 октября Нурмагомедова и его соперника Конора Макгрегора отстранили на десять дней. Слушание по делу, где будут обсуждаться дальнейшие санкции в отношении спортсменов пройдет 24 октября.
11 октября Нурмагомедов выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Причиной стало отмена боя его друга Зубайры Тухугова под эгидой организации. Нурмагомедов грозится уйти из UFC в том случае, если контракт с Тухуговым будет расторгнут.
7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Макгрегора. После поединка россиянин перепрыгнул через ограждение и набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса. Тухугов в свою очередь вступил в драку с самим Макгрегором. Из-за беспорядков, учиненных бойцами, пояс не был вручен Нурмагомедову в октагоне. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы организации участвовавшие в потасовке будут лишены возможности выступать.
В WWE уже выступает бывшая боец UFC Ронда Роузи. Также под эгидой развлекательной компании выступает боец Брок Леснар, который неоднократно дрался в UFC.
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