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Нурмагомедову сделали неожиданное предложение
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Нурмагомедов задумался о подставных боях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Michael Reaves / Getty Images
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему предложили выступать в профессиональном рестлинге. Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.
«У меня есть предложение от WWE (World Wrestling Entertainment, — прим. «Ленты.ру»). Что вы об этом думаете, ребята?» — написал 30-летний Нурмагомедов.
12 октября Нурмагомедова и его соперника Конора Макгрегора отстранили на десять дней. Слушание по делу, где будут обсуждаться дальнейшие санкции в отношении спортсменов пройдет 24 октября.
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11 октября Нурмагомедов выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Причиной стало отмена боя его друга Зубайры Тухугова под эгидой организации. Нурмагомедов грозится уйти из UFC в том случае, если контракт с Тухуговым будет расторгнут.
7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Макгрегора. После поединка россиянин перепрыгнул через ограждение и набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса. Тухугов в свою очередь вступил в драку с самим Макгрегором. Из-за беспорядков, учиненных бойцами, пояс не был вручен Нурмагомедову в октагоне. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы организации участвовавшие в потасовке будут лишены возможности выступать.
В WWE уже выступает бывшая боец UFC Ронда Роузи. Также под эгидой развлекательной компании выступает боец Брок Леснар, который неоднократно дрался в UFC.
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