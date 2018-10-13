Хабибу предложили два миллиона за отказ от UFC

Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение перейти в Bellator

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на твит американского рэпера 50 Cent, в котором он предложил россиянину 2 миллиона долларов за переход в Bellator.

«Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины. То приглашаю в Дагестан. Я тебе дам знать, когда буду в США. Спасибо тебе за поддержку, ты настоящий мужчина», — ответил Нурмагомедов в Твиттере.

UFC до сих пор не выплатил Хабибу гонорар за бой против Конора Макгрегора из-за драки сразу после боя, в которой приняли участие команды обоих бойцов.