Хабибу предложили два миллиона за отказ от UFC

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Нурмагомедов ответил рэперу 50 Cent на предложение перейти в Bellator 

SPORT24.ru 1 час назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на твит американского рэпера 50 Cent, в котором он предложил россиянину 2 миллиона долларов за переход в Bellator.
«Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины. То приглашаю в Дагестан. Я тебе дам знать, когда буду в США. Спасибо тебе за поддержку, ты настоящий мужчина», — ответил Нурмагомедов в Твиттере.
Нурмагомедов задумался о подставных боях
UFC до сих пор не выплатил Хабибу гонорар за бой против Конора Макгрегора из-за драки сразу после боя, в которой приняли участие команды обоих бойцов.
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«Я бы сорвался раньше и дал Конору по зубам». А. Емельяненко о Хабибе и Кокорине с Мамаевым в СИЗО Харитонов оказался на 400 граммов легче Нельсона перед боем в Bellator А. Емельяненко: «Надо Мамаева и Кокорина загнать в спортзал, пусть там практикуют боевые навыки»
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