Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер ответил обладателю чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову , вызвавшему на бой американца.

CBS , Showtime, MGM Grand, доставайте чековые книжки. Посмотрите видео на странице Леонарда Эллербе — Хабиб Нурмагомедов вызвал меня на бой. Давайте вернем Лас-Вегасу величие!" — написал Мейвезер в инстаграме.

Нурмагомедов ответил боксеру, что не намерен драться в Лас-Вегасе.

"Флойд, но никакого Вегаса, они отказываются мне платить", — написал Нурмагомедов в инстаграме.

6 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке против ирландца Конора Макгрегора . Российский боец одержал 27-ю победу в карьере и не потерпел ни одного поражения.

Мейвезер выиграл все 50 боев. В последнем поединке он техническим нокаутом одолел Макгрегора в десятом раунде.

Ранее Нурмагомедов назвал свое условие боя с Мейвезером.