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Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова
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Флойд Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 60 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер ответил обладателю чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, вызвавшему на бой американца.
"CBS, Showtime, MGM Grand, доставайте чековые книжки. Посмотрите видео на странице Леонарда Эллербе — Хабиб Нурмагомедов вызвал меня на бой. Давайте вернем Лас-Вегасу величие!" — написал Мейвезер в инстаграме.
Нурмагомедов ответил боксеру, что не намерен драться в Лас-Вегасе.
"Флойд, но никакого Вегаса, они отказываются мне платить", — написал Нурмагомедов в инстаграме.
6 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке против ирландца Конора Макгрегора. Российский боец одержал 27-ю победу в карьере и не потерпел ни одного поражения.
Мейвезер выиграл все 50 боев. В последнем поединке он техническим нокаутом одолел Макгрегора в десятом раунде.
Ранее Нурмагомедов назвал свое условие боя с Мейвезером.
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