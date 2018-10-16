Стало известно, сколько Макгрегор предлагал Нурмагомедову за реванш

Дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс сообщил, что ирландец Конор Макгрегор предложил российскому бойцу $15 млн за реванш.

Алекс Нурмагомедов отметил, что его племяннику неинтересен второй поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

"Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", — цитирует Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца, а представители Хабиба напали на Конора.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать мясо петуха под названием «Конор Макгрегор».