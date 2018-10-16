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Стало известно, сколько Макгрегор предлагал Нурмагомедову за реванш
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Стало известно, сколько Макгрегор предлагал Нурмагомедову за реванш 

Газета.Ru + ещё 30 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс сообщил, что ирландец Конор Макгрегор предложил российскому бойцу $15 млн за реванш.
Алекс Нурмагомедов отметил, что его племяннику неинтересен второй поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
"Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", — цитирует Алекса Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».
6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин покинул октагон и устроил потасовку с тренером ирландца, а представители Хабиба напали на Конора.
Ранее сообщалось, что в России стали продавать мясо петуха под названием «Конор Макгрегор».
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