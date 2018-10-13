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Нурмагомедов раскрыл тайный смысл удушения Макгрегора
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Нурмагомедов хотел сломать Макгрегору челюсть 

Газета.Ru 1 час назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал подробности своей победы над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт".
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"На самом деле это был не удушающий прием. Да, изначально я охотился за шеей Конора, однако он хорошо защищался и опустил подбородок. Наверное, считал, что на этом все закончится.
Однако я понял, что нельзя упускать такой момент и начал давить на челюсть. Я хотел сломать ее ирландцу. В таком положении, в каком оказался соперник, если не ломается дух, то ломаются кости. У Конора просто не было выхода", — сказал боец в эфире Первого канала.
Ранее Нурмагомедов заявил, что не будет вести переговоры с руководством промоушена по следующему бою, пока они не решат проблемы его команды.
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