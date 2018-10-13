Нурмагомедов назвал условие нового боя

Нурмагомедов отказался вести переговоры о новом бое в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не будет вести переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно следующего поединка, пока организация не решит проблемы его команды. Боец выступил в эфире «Первого канала».

«UFC уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: "Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?" Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев — вообще не звоните мне», — заявил Нурмагомедов.

Ранее 13 октября 30-летний россиянин получил предложение от рэпера 50 Cent (Кертиса Джексона) перейти в другую бойцовскую организацию — Bellator. Нурмагомедов выразил готовность во встрече с музыкантом.

11 октября Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум. Боец пригрозил уйти из промоушена в том случае, если UFC расстанется с его другом Зубайрой Тухуговым, который участвовал в драке после боя россиянина против ирландца Конора Макгрегора. Тухугов лишился боя на предстоящем турнире UFC, где он должен был встретится в октагоне против Артема Лобова — товарища Макгрегора.

7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Макгрегора. После победы россиянин спрыгнул с клетки и напал на тренера ирландца Диллона Дэвиса. В это же время потасовка возникла и внутри октагона: в ней активно приняли участие бойцы из угла Нурмагомедова, в том числе и Тухугов.