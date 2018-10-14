Российский боец Токов победил Шлеменко на турнире Bellator в Нью-Йорке

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов победил соотечественника Александра Шлеменко на турнире Bellator 208, который проходит в Нью-Йорке.

По итогам трех раундов все судьи отдали предпочтение Токову.

Токов дебютировал в организации на турнире Bellator 172 в феврале 2017 года, победив техническим нокаутом американца Франциско Франса. В мае текущего года на турнире Bellator 200 россиянин болевым приемом победил серба Владимира Филиповича. Всего на счету 28-летнего Токова 27 побед (21 — досрочно) и два поражения в ММА.

34-летний Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе. Для россиянина этот бой стал заключительным по контракту с организацией. Ранее он заявлял о желании покинуть Bellator. На счету Шлеменко 56 побед (40 — досрочно) в смешанных единоборствах и 12 поражений.

Шлеменко потерпел поражения в последних трех поединках. В октябре 2017 года на турнире Bellator 185 он проиграл голландцу Гегарду Мусаси единогласным решением судей, которое вызвало множество споров. Шлеменко впоследствии хотел оспорить решению судей, но ему было отказано в этом. В начале июня нынешнего года россиянин уступил бразильцу Бруно Силве в рамках организации М-1, впервые с 2009 года он проиграл нокаутом.