Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера

Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера Флойда Мэйуэзера на бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру, при этом не уточнив по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DeJuan Blake (@dejuanblake) 13 Окт 2018 в 6:46 PDT Видео со словами россиянина опубликовал в своем Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.

Нурмагомедов 7 сентября победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора . На его счету 27 побед в 27 боях. Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени считалось рекордом. В последнем боксерском поединке американец победил техническим нокаутом Макгрегора.

"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27, — сказал он. — Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?!"

"В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я, — добавил россиянин. — Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко".