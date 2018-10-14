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Нурмагомедов вызвал на бой Мейвезера
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Хабиб Нурмагомедов вызвал американского боксера Флойда Мэйуэзера на бой 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру, при этом не уточнив по правилам какого вида спорта он хочет провести поединок.
Видео со словами россиянина опубликовал в своем Instagram боксерский менеджер Деджуан Блэйк.
Нурмагомедов 7 сентября победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. На его счету 27 побед в 27 боях. Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени считалось рекордом. В последнем боксерском поединке американец победил техническим нокаутом Макгрегора.
"Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27, — сказал он. — Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет?!"
"В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я, — добавил россиянин. — Потому что он не смог положить на ринг Макгрегора, а я сделал это легко".
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