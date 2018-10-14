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Нурмагомедов признался, что мог умереть
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Нурмагомедов признался, что мог умереть из-за сгонки веса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тяжелом состоянии во время сгонки веса перед поединками, передает "Советский спорт".
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что несколько лет назад мог умереть из-за этой процедуры.
"Это профессиональный вид спорта, опасный. Многие не видят, что происходит внутри, не знают, сколько у меня было операций на колене, спине, ребрах. Полтора-два года назад я чуть не умер, когда сгонял вес. Ты вроде профессиональный спортсмен, но одновременно почти инвалид, играешь на грани", — заявил Нурмагомедов в эфире Первого канала.
Дагестанский Орел также отметил, что испытывал проблемы и перед выигранным боем против Конора Макгрегора.
"У меня была очень серьезная сгонка веса, я сделал вес за семь часов до взвешивания. У меня были приступы, меня рвало, хотя ничего не было внутри. Ну очень плохо себя тогда чувствовал", — заключил Хабиб.
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