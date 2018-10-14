Нурмагомедов признался, что мог умереть из-за сгонки веса

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что несколько лет назад мог умереть из-за этой процедуры.

"Это профессиональный вид спорта, опасный. Многие не видят, что происходит внутри, не знают, сколько у меня было операций на колене, спине, ребрах. Полтора-два года назад я чуть не умер, когда сгонял вес. Ты вроде профессиональный спортсмен, но одновременно почти инвалид, играешь на грани", — заявил Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Дагестанский Орел также отметил, что испытывал проблемы и перед выигранным боем против Конора Макгрегора