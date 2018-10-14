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Хабибу предрекли длительную дисквалификацию
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Нурмагомедову предрекли длительную дисквалификацию из-за драки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный в прошлом боец смешанного стиля (MMA) Брендан Шауб высказался о возможной дисквалификации россиянина Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает "Советский спорт".
По мнению эксперта, чемпиона могут отстранить от боев на длительный срок из-за устроенный после победы над ирландцем Конором Макгрегором драки.
"Я слышал, что срок отстранения Хабиба может составить от одного года до 18 месяцев. Посмотрим, сможет ли Дана Уайт сделать что-то магическое со Спортивной комиссией Невады.
Думаю, однажды мы увидим реванш Хабиба с Конором. Их бой уже стал самым большим в истории UFC, а реванш будет еще больше, так что, конечно, вы его получите", — приводит слова Шауба BJ Penn.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не планировал атаковать команду Макгрегора заранее.
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