Хабиб о причинах драки с командой Макгрегора: в России такое не прощается

Дагестанский Орел после победы удушающим приемом над ирландцем Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на команду соперника, чем спровоцировал массовую потасовку.

"Вы знаете, орлы в клетке не сидят, они должны летать. Когда они выходят на охоту, то у них нет такого — чуть-чуть поохотился, и все. Это была настоящая охота, и я предупреждал UFC: "6 октября скажу все, что у меня накопилось". Я их сразу предупредил — пусть будет больше охраны.

Вот эти все люди, на которых я прыгнул, продолжали оскорблять меня. Я подумал: "Он три раза постучал и теперь думает, что все закончилось?" Хотел чуть-чуть дать этой команде знать, что в России такое не прощается и за каждое слово надо отвечать", — сказал Нурмагомедов в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Нурмагомедову и Макгрегору.