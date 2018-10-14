«Я еще не устал»: когда Федор завершит карьеру

«Я еще не устал»: когда Федор Емельяненко завершит карьеру

Российский боец ММА Федор Емельяненко в рамках полуфинала Гран-при Bellator одержал досрочную победу техническим нокаутом в поединке против американца Чейла Соннена. На итоговой пресс-конференции Последний Император не исключил, что бой в финале против Райана Брэйдера может стать последним в его карьере.

В этот уикенд в США любители смешанных единоборств забыли про UFC и перевели свой взгляд на вторую по популярности лигу ММА — Bellator. Так, в ночь с 13 на 14 октября по московскому времени на арене Nassau Veterans Memorial Coliseum в пригороде Нью-Йорка Юниондэйле состоялся полуфинал Гран-при Bellator 208. Главным боем вечера стал поединок между российским бойцом, легендарным Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом.

Триумф праздновал 42-летний россиянин, который в первом раунде «заткнул» американского любителя trash talk'а и одержал победу техническим нокаутом.

По ходу всего поединка Емельяненко доминировал над Сонненом. Американец предпринял попытку взять верх над российским бойцом в борьбе, однако Федор быстро выбрался из-за захвата, а затем стал наносить ряд мощных ударов по голове Соннена. В итоге рефери был вынужден вмешаться в ход боя и прервать его, отдав победу Емельяненко. После поединка Последний Император оценил старания американца и при этом отметил, что ему самому не пришлось тратить много сил для победы.

«Чейл очень хорошо работал, грамотно смещался. Хорошо готовился, наверное. Слава богу, все хорошо, я не устал, можно еще работать!» — заявил Емельяненко по итогам боя.

В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Федору предстоит встретиться с американцем Райаном Бэйдером , который ранее победил своего соотечественника Мэтта Митриона . Емельяненко в свою очередь не поскупился на положительные отзывы в адрес своего будущего соперника.

«Бэйдер? Он очень хороший соперник, видел его на открытой тренировке, очень грамотный боец», — оценил своего оппонента россиянин.

Соннен же в свою очередь остался удивлен силовой мощи Емельяненко и посетовал на то, что оказался не готов к атакующему натиску Федора с первых секунд боя.

«Он достал меня в самом же начале боя. У него очень сильный удар, я не смог ничего противопоставить. Я хотел захватить его со спины, но не получилось», — заявил американец.

На итоговой пресс-конференции Емельяненко также поделился планами на будущее, но от ответа на вопрос о завершении профессиональной карьеры тактично ушел.

«Президент Bellator сказал, что я лучший боец в мире? У меня сейчас, если честно, голова не очень работает. Но мне нравилось, как выступает Кейн Веласкес. Благодарен богу, что он дал мне сегодня победу. Я счастлив. Бой Бэйдера еще не смотрел. Но в подготовке будет больше внимания уделяться защите от переводов в партер.

Что касается завершения карьеры, то здесь все зависит от моего самочувствия. На этот вопрос я смогу ответить только после финала. Сейчас же я полечу к моей семье, хочу увидеть своих девочек, отдохнуть и начать заниматься делами Союза ММА России», — добавил Емельяненко.

Теперь в послужном списке российского бойца числится 38 побед в 44 поединках, 28 из которых завершились досрочно. Соннен же потерпел свое 16 поражение при 30 победах.

Интересно, что сам Емельяненко признался, что обратился к руководству Bellator с просьбой не сталкивать его на ринге со своими соотечественниками. Как отметил сам Федор, он намерен помогать российским бойцам, не бороться против них.

«Я просил не ставить меня против россиян. Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином.

Многим российским бойцам я лично помогал. И мне не так важно, как ко мне относятся. Для меня важно мое отношение к ним», — заключил он.

Решающий поединок за титул чемпиона мира по версии Bellator в тяжелом весе между Бэйдером и Емельяненко запланирован на 26 января и должен пройти в Лос-Анджелесе, однако официально дата и место проведения боя будут известны позднее.