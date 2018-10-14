Как в России встретили победу Емельяненко над Сонненом

Досрочная победа над Чейлом Сонненом позволила Фёдору Емельяненко пробиться в финал Гран-при тяжёлого веса Bellator и в очередной раз доказала, что россиянин даже в 42 года способен выступать на высочайшем уровне. После обидного поражения от Мэтта Митриона многие заговорили о перспективах Последнего Императора, однако затем он сокрушил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира и бывшего первого претендента на титул в самом популярном ММА-промоушене мира Чейла Соннена.

Примечательно, что обе победы Емельяненко одержал досрочно в первом раунде. Россиянин показал, что с годами его тяжелейший удар с правой никуда не делся. Только за первую минуту он трижды отправлял Соннена на канвас, а за 15 секунд до конца начального раунда забил соперника в партере.

Как заявил после поединка наставник Емельяненко Владимир Воронов, его подопечный успешно выполнил план на бой и одержал заслуженную победу.

«Фёдор переиграл противника во всех аспектах. Спортсмен должен расти всю жизнь, всё нормально. Он молодец, выполнил все тренерские установки, бой для него получился очень рабочим», — приводит слова тренера ТАСС.

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай отметил, что успех Фёдора совпал с триумфальным выступлением отечественных спортсменов на чемпионате Европы, где они завоевали семь золотых и одну бронзовую медали. При этом он выразил мнение, что у Соннена не было ни шанса в схватке с Последним Императором.

«Знаете, так и предполагал, что бой не продлится долго. Когда Фёдор готов эмоционально и физически, то тут… Но с другой стороны это тяжеловесы. Здесь есть шансы на «лаки панч» (удачный удар, который приводит к нокауту. — RT) от оппонента. По большому счёту не было сомнений в победе Емельяненко. Он молодец», — сказал Капшай «Спорт-Экспрессу».

Как заявил боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский, Емельяненко во время главного поединка Bellator 208 показал свои лучшие качества.

«Он, в общем-то, полностью деклассировал Соннена, не дав ему ни единого шанса. Когда тот пытался переводить (в партер. — RT), Фёдор с легкостью его отшвыривал. Был один хороший момент, когда они завязались в борьбе, и Емельяненко продемонстрировал красоту русского самбо», — написал Василевский в Instagram.

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин также указал на преимущество Емельяненко, но отдал должное и его сопернику. По его словам, любой боец имеет шанс на победу, но ключевую роль играют подготовка, эмоциональный настрой атлета и план на поединок.

«В этом бою Емельяненко преобладал над Сонненом как в тактике, так и в других аспектах. Фёдор — человек дела! Он свои намерения закрепляет поступками. А вот этот трэш-токинг Чейла скорее ослабил его, чем дал преимущество», — заявил Габдуллин РИА Новости.

Боец UFC Алексей Олейник также поздравил Емельяненко с его 38-й победой в карьере, но при этом похвалил и Соннена. Американец отчаянно сражался и даже имел неплохую возможность провести удушающий приём, но допустил ошибку, которой мгновенно воспользовался его прославленный соперник.

«Хорошее впечатление от победы Фёдора. Произошло всё так, как и нужно. У меня не было мыслей, что он будет действовать по-другому. Хотя Соннен доставил несколько неприятных моментов, делал переводы. Это в бою с Емельяненко делают крайне редко. Но в целом россиянин хорошо разбил соперника и выиграл», — заявил Олейник.

Теперь от звания чемпиона Bellator в тяжёлом весе Емельяненко отделяет лишь один удачный поединок. 26 января 2019 года он сойдётся с Райаном Бейдером, который во втором полуфинале оказался сильнее всего того же Митриона. На протяжении восьми лет американец вполне успешно выступал в UFC и в одно время даже рассматривался в качестве возможного претендента на чемпионское звание в полутяжёлом весе, но был жестоко нокаутирован Энтони Джонсоном

Однако солидный послужной список, а также тот факт, что Бейдер на семь лет моложе Емельяненко, не смогут повлиять на исход финала турнира. Такого мнения придерживается Капшай. Он отметил, что будущая схватка вряд ли станет для Фёдора лёгкой, но выразил уверенность в успехе россиянина.

«Думаю, что он выиграет и сам Гран-при», — сказал Капшай.

Так же считает и боец смешанных единоборств Иван Штырков, который положительно оценил шансы Фёдора на завоевание титула чемпиона.