Ещё
Американец заявил о победе над Хабибом
Далее:
Читайте также:
Ещё
В РФС заявили о подлости Кокорина и Мамаева
В РФС заявили о подлости Кокорина и Мамаева

Американец предрек себе победу в бою с Нурмагомедовым 

Lenta.ru 1 час назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер заявил, что считает себя способным победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Я единственный человек на планете, кто может победить Хабиба. Любой другой — либо жертвенный ягненок, либо идет ради денег. Я единственный легковес на планете, способный выиграть эту битву!» — гласит запись Чэндлера.
32-летний американец представляет организацию Bellator. Рэпер 50 cent (Кертис Джексон) уже предложил Нурмагомедову от лица организации покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и выступать именно в Bellator. Нурмагомедов в социальных сетях проявил заинтересованность в предложении.
11 октября 30-летний Нурмагомедов выдвинул руководству UFC ультиматум. Он покинет промоушен, если его друг Зубайра Тухугов будет уволен из-за беспорядков после главного боя на UFC 229.
7 октября после того, как Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором, в октагоне и за его пределами разгорелась драка. Одним из ее участников стал именно Тухугов.
Чэндлер имеет в своем послужном списке 18 побед и четыре поражения. Нурмагомедов имеет в активе 28 побед подряд.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО358
Конец Загитовой и Медведевой23
Еще одного известного футболиста задержали22
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами206
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал119
Видео
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Прочее
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
03:37
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот
Футбол
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение