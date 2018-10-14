Американец заявил о победе над Хабибом

Американец предрек себе победу в бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер заявил, что считает себя способным победить россиянина Хабиба Нурмагомедова . Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. «Я единственный человек на планете, кто может победить Хабиба. Любой другой — либо жертвенный ягненок, либо идет ради денег. Я единственный легковес на планете, способный выиграть эту битву!» — гласит запись Чэндлера. 32-летний американец представляет организацию Bellator. Рэпер 50 cent ( Кертис Джексон ) уже предложил Нурмагомедову от лица организации покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и выступать именно в Bellator. Нурмагомедов в социальных сетях проявил заинтересованность в предложении. 11 октября 30-летний Нурмагомедов выдвинул руководству UFC ультиматум. Он покинет промоушен, если его друг Зубайра Тухугов будет уволен из-за беспорядков после главного боя на UFC 229. 7 октября после того, как Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором , в октагоне и за его пределами разгорелась драка. Одним из ее участников стал именно Тухугов. Чэндлер имеет в своем послужном списке 18 побед и четыре поражения. Нурмагомедов имеет в активе 28 побед подряд.