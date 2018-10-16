Нурмагомедов потерял интерес к Макгрегору

СМИ сообщили об отказе Хабиба от реванша с Макгрегором

Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет». Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими, — рассказал «Спорт-Экспрессу» дядя дагестанского бойца ММА Алекс Нурмагомедов.

Он добавил, что Хабиб «хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру».

На слова журналиста издания о том, что рэпер 50 Сent заявил о готовности заплатить Нурмагомедову два миллиона долларов за переход в американскую спортивную организацию Bellator Bellator MMA, родственник чемпиона UFC в легком весе ответил, что «за два миллиона Хабиб драться не будет».

Сейчас он готов выйти на бой не меньше, чем за пять миллионов. В Bellator нам сказали, чтобы мы назвали свою сумму, а они готовы подписать контракт. Если Хабиб уйдет из UFC, с ним могут уйти еще человек восемь. Не могу всех их перечислить, но это влиятельные, хорошие бойцы. Не буду пока называть их фамилии, — поделился Алекс Нурмагомедов.

Кроме того, он отметил, что «В UFC просят Хабиба не торопиться», поскольку они еще не приняли окончательное решение.

Ранее дядя дагестанского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Алекс Нурмагомедов, который проживает в Полтаве, рассказал о планах племянника открыть на Украине спортивный центр.

Кроме того, он сообщил о попытках племянника и его отца Абдулманапа получить гражданство Украины. Алекс Нурмагомедов отметил, что причина проблем его родных с получением украинского паспорта связана с начальником полтавского ОВИРа по фамилии Бондаренко, который отказал без объяснения причин.

Как писал «Ридус» , 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором, завоевав титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе, однако встреча завершилась массовой дракой. Из-за многочисленных оскорблений от Макгрегора и его команды Нурмагомедов не сумел совладать с эмоциями, выпрыгнул в зрительный зал и принялся бить спарринг-партнера соперника Диллона Дэвиса.

После этого завязалась массовая потасовка, которую организаторы турнира и полиция с трудом остановили. Хотя титул и чемпионский пояс Хабибу удалось сохранить, церемония награждения Нурмагомедова была отменена. Позже спортсмен был наказан дисквалификацией, а также крупным штрафом в размере 250 тысяч долларов.

После поражения ирландский боец Конор Макгрегор высказал желание взять матч-реванш у Хабиба Нурмагомедова. «Отличный удар, жду реванша», — написал он в Twitter.