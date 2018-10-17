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Бойца ММА порезали и лишили шанса подраться в России
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Афганского бойца ММА порезали и лишили шанса подраться в России 

Lenta.ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: Afghan Click / YouTube
Афганский боец смешанного стиля (ММА) Ахмед Вали Хотак получил многочисленные ножевые ранения на родине, из-за чего не сможет принять участие в турнире Fight Nights в Москве. Об этом ТАСС рассказал президент промоушена Камил Гаджиев.
«У него множественные ножевые ранения, причин случившегося не знаю. Он в последнее время жил в США, возможно, это могли быть какие-то старые счеты. Это большая потеря для турнира, потому что он не просто парень, который дерется зрелищно и до конца. У него большая аудитория», — рассказал Гаджиев.
Вали Хотак должен был встретиться с россиянином Максимом Щекиным в бою в весовой категории до 70,3 килограмма. Турнир пройдет 10 октября.
Афганец за свою карьеру провел восемь боев по правилам ММА, одержал семь побед и потерпел одно поражение.
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