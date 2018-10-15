Назревает еще один скандальный бой с Нурмагомедовым

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший ответил согласием на вызов российского борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

На своей странице в Instagram боксер обратился к руководству транслирующих поединки телеканалов.

«CBS, Showtime и MGM Grand — готовьте деньги. Посмотрите на странице Леонарда Эллербе — Хабиб бросил мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!», — заявил Флойд.

Ранее спортивный менеджер Деджуан Блэйк опубликовал в Instagram видеообращение чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера. По словам россиянина, у американца 50 побед, а у него 27, и он готов доказать, кто «король в этих джунглях».